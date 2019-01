“Nemmouche moet zijn verdediging herzien”

De verklaringen van de speurders op het proces over de aanslag op het Joods Museum zijn zo duidelijk dat beschuldigde Mehdi Nemmouche niet anders kan dan zijn verdediging aanpassen. Dat vindt de advocaat van het Joods Museum, Adrien Masset. Nemmouche houdt tot nu toe vol dat hij niet de schutter was. Masset verwijst naar DNA-bewijs en kruitsporen op een jas die Nemmouche bij zich had op het moment van zijn arrestatie, en waarover de speurders in de voorbije dagen uitgebreid uitleg hebben gegeven. “Dat moet hem er toch tot aanzetten om zijn strategie te wijzigen”, vindt Masset. “Volhouden dat alles gemanipuleerd is, wordt pathetisch.”

Henri Laquay, een van de advocaten van Nemmouche, blijft het onderzoek naar de gebeurtenissen in het museum in twijfel trekken. “Nu kunnen we nog geen vragen stellen, maar dinsdag gaan we dat wel doen. En we gaan ook opmerkingen maken, want de speurders hebben feitelijke elementen aangebracht die niet correct zijn”, zegt hij.







bron: Belga