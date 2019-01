Israëlische luchtaanvallen op Gaza na incidenten aan de grens

Het Israëlische leger heeft dinsdagavond luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook, nadat er eerder op de dag incidenten hadden plaatsgevonden aan de grens tussen Israël en het Palestijnse gebied. Daarbij werd toen een Israëlische soldaat beschoten en kwam één Palestijn om het leven. Volgens het leger werden dinsdagavond stellingen van Hamas in het noorden van Gaza geviseerd. Aan Palestijnse kant werd nog niet gecommuniceerd over mogelijke slachtoffers. Eerder op de dag was er nog geweld aan de grens. Volgens het Israëlische leger werd er verschillende malen geschoten op zijn soldaten, waarbij een scherpschutter de helm van een Israëlische soldaat zou hebben geraakt. Die zou lichtgewond zijn. Het Israëlische leger schoot terug met tanks, waarbij één Palestijn omkwam en vier gewond raakten. De slachtoffers zouden Hamas-militanten zijn.

De jongste maanden is het opnieuw erg onrustig aan de grens met de Gazastrook. Elke vrijdag protesteren er duizenden Palestijnen tegen de Israëlische blokkade. Bij de protesten kwamen al zo’n 220 Palestijnen om het leven.

Maar de jongste weken was het opnieuw wat kalmer, tot dinsdag. Volgens de krant Haaretz zou het Israëlische veiligheidskabinet woensdag bijeenkomen om zich te beraden. Israëlisch premier Benjamin Netanyahu besliste al om een gift van 15 miljoen dollar van Qatar voor de Palestijnen, niet toe te laten.

bron: Belga