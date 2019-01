Francken bereid tot hoorzitting

Voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is bereid om zich in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken te laten ondervragen over de mogelijke fraude met humanitaire visa. Dat kondigt de N-VA’er aan op Twitter. Bijna alle fracties vroegen vorige week al om een hoorzitting met Kamerlid Theo Francken in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer. Aanleiding is de aanhouding van het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam. Hij wordt ervan verdacht Assyrische christenen aan een humanitair visum te hebben geholpen in ruil voor geld. De man trad op als tussenpersoon voor het kabinet van Francken, die toen nog staatssecretaris voor Asiel en Migratie was.

Francken is bereid op die vraag in te gaan, kondigt hij deze ochtend aan op Twitter. “Ik zal die hoorzitting doen. Totaal precedent en ongebruikelijk”, zegt hij. Het Kamerlid zal niet antwoorden op vragen die het lopende strafonderzoek in het gedrang kunnen brengen, waarschuwt hij. “Ik doe dit volstrekt vrijwillig. Ik reken op enig respect van mijn collega’s. Laat het geen vileine scheldpartij worden, maar een interessante hoorzitting een parlement waardig.”







De voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken, Franckens partijgenoot Brecht Vermeulen, bevestigde eind vorige week al dat er op 29 januari een hoorzitting gepland staat met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en eventueel ook het migratiecentrum Myria, om “technische informatie” te komen geven. Mogelijk komt ook Francken dan aan bod.

bron: Belga