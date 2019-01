“Deed niets verkeerd bij die matchpunten”, zegt Serena Williams na exit in kwartfinale

Serena Williams (WTA 16) zal in Melbourne geen 24e grandslam winnen. De Amerikaanse had de zege in de kwartfinale tegen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 8) binnen handbereik maar miste liefst vier wedstrijdpunten. Williams verloor de eerste set met 4-6 en won de tweede met 6-4. Daarna kwam ze 5-1 voor in de beslissende set en leek de kwalificatie binnen. Tot vier keer toe kreeg de Amerikaanse een matchpunt, één bij 5-1 op eigen service en drie bij 5-4 op service van Pliskova, maar ze liet die allemaal liggen. Pliskova greep haar kans en lukte alsnog een spectaculaire comeback. De 37-jarige Williams blijft voorlopig steken op 23 grandslamtitels, een minder dan recordhoudster Margaret Court.

“Ik deed niets verkeerd bij die matchpunten, bleef agressief spelen. Het is niet alsof ik verstijfde bij die matchballen. Zij speelde letterlijk haar beste tennis tijdens die punten”, onderstreepte Williams achteraf. “Ik heb het altijd lastig met een nederlaag, maar zoals ik zei, Karolina speelde echt de pannen van het dak vanaf 5-1 en 40-30. Zoiets heb ik echt nog nooit gezien.”







Karolina Pliskova besefte dat ze tegen Williams door het oog van de naald was gekropen. “Tegen Serena spelen is altijd lastig. Bovendien maakte de wind het ook moeilijk. Ik zat bijna in de kleedkamer, maar ik won alsnog. Dat is fantastisch”, reageerde de Tsjechische.

In de halve finale staat Pliskova tegenover de Japanse Naomi Osaka (WTA 4). Die zette de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 7) opzij met 6-4 en 6-1. Voor beide vrouwen is het de eerste keer dat ze bij de laatste vier zitten in Melbourne.

Pliskova won twee van drie vorige ontmoetingen met Osaka maar is op haar hoede. “Sinds de US Open (die Osaka in september 2018 won, red) is ze bezig aan een mooie reeks. Zij is een gevaarlijke speelster. Maar er is geen enkele speelster zo gevaarlijk als Serena, dus ik ga ervan genieten en we zien morgen wel wat het geeft.”

Bron: Belga