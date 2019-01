Crisis Venezuela – “Leger blijft achter Maduro staan”

In de strijd om de macht in het Latijns-Amerikaanse land Venezuela kan president Maduro voorlopig blijven rekenen op steun van het leger. “De soldaten van het vaderland aanvaarden geen president die door duistere machten wordt gebruikt, of die zichzelf buiten de wet stelt”, verklaarde de minister van Defensie Vladimir Padrino woensdag op Twitter. “De strijdkrachten verdedigen onze grondwet en staan garant voor onze nationale soevereiniteit”.

Eerder op de dag riep de voorzitter van het parlement, Juan Guaidó, zichzelf uit tot overgangspresident. Hij kreeg meteen de steun van verschillende andere landen, zoals de VS, Brazilië en Colombia.

bron: Belga