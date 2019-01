“Beledigende taal hoort niet thuis in klaslokaal”

“Beledigende opmerkingen maken hoort nergens thuis, ook niet in een klaslokaal”. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in reactie op een undercoverfilmpje waarin een leerkracht van een Gentse school Dries Van Langenhove, oprichter van Schild & Vrienden en lijsttrekker op de Vlaams Belang-lijst in Vlaams Brabant, onder meer een “randdebiel” noemt. Volgens minister Crevits is het aan de school om een onderzoek te voeren en desnoods maatregelen te nemen. Dries Van Langenhove publiceerde gisteren op zijn Facebookpagina een filmpje van een incident op een Gentse school. Op dat undercoverfilmpje is te zien hoe een lerares Van Langenhove bestempelt als een “randdebiel”, een “snobistisch, rijk, rechtenstudentje” en “een eikeltje”.

“Ontoelaatbaar”, zegt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. “En bovendien het topje van de ijsberg”, alus Janssens. Hij kaartte de kwestie vandaag in het Vlaams Parlement aan bij minister van Onderwijs Hilde Crevits.







Volgens de CD&V-minister is het aan de betrokken schooldirectie om de zaak grondig te onderzoeken en indien nodig maatregelen te treffen. Zelf vindt ze dat beledigingen “nergens thuis horen, ook niet in een klaslokaal”. “Leerkrachten die beledigende taal gebruiken, keuren we af. Dat is niet de taak van het onderwijs”, aldus Crevits.

Ook Open Vld-parlementslid Jo De Ro vindt dat beledigingen door leerkrachten niet door de beugel kunnen. “Het beledigen van elke mens is ontoelaatbaar, zelfs al gaat het om iemand die bijna elke dag kakt op het beroep van politicus, die ons allemaal corrupt vindt, die niet aan partijpolitiek wil doen maar toch op een lijst gaat staan. Zelfs voor die mensen vinden we dat beledigingen ontoelaatbaar zijn. We geloven in de procedures binnen onderwijs om daar een gevolg aan te geven.”

bron: Belga