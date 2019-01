Alle kaderleden van redactie met ontslag bedreigd

De kaderleden van de redactie van de Franstalige krantengroep Editions de l’Avenir (EDA) hebben vernomen dat ze ontslag riskeren als ze samenwerking blijven weigeren met de directeur van de redacties, zo is uit interne bron vernomen. “Het probleem ligt niet bij de ploeg, maar bij de trainer”, zo waarschuwen de afgevaardigden van de journalistenbond AJP (Association professionnelle des journalistes) en van de vereniging van redacteurs van EDA in een brief aan de mediadirectie.

De directie van EDA (eigendom van Nethys) kondigde eind oktober 2018 aan dat ze 60 voltijdse banen wou schrappen op een totaal van 280 werknemers. Daarop keerde het personeel redactiedirecteur Philippe Lawson vrijwel unaniem de rug toe, terwijl de raad van bestuur haar vertrouwen in Lawson behield.







Deze week maakten de afdelingschefs rechtsomkeer toen ze Lawson zagen op een workshop ter voorbereiding van de nieuwe opmaak van de krant. Als gevolg daarvan kregen alle kaderleden van de redactie via e-mail de waarschuwing dat elke “oneerbiedige” weigering om mee te werken, beschouwd zou worden als een beroepsfout, vertelde de interne bron aan Belga.

De afgevaardigden van AJP en de vereniging van redacteurs reageerden meteen in een brief aan de directie, waarvan Belga een kopie bekwam. Daarin betuigen ze hun steun aan de afdelingschefs, “die meermaals voorbehoud tegen M. Lawson gemaakt hebben op basis van objectieve elementen”. “Het probleem komt niet van de ploeg, maar van de trainer. De ploeg ontslaan zou getuigen van een eigenaardige methode waarvan het productieve effect tot nadenken stemt”, zo staat in de brief.

bron: Belga