VIDEO. Deze giraf geeft nieuwe dimensie aan ‘stoïcijns kalm’

Een dappere giraf is erin geslaagd een aanval van zes leeuwen te overleven, ondanks dat één van de roofdieren op zijn rug zat. Enkele bezoekers aan het Kruger National Park in Zuid-Afrika konden alles van dichtbij volgen.

De giraf was net begonnen met eten toen de leeuwen aanvielen. Eentje sprong op de rug van het gigantische wezen terwijl een ander paar het op de benen gemunt had.

“Nog nooit zoiets gezien”







Ondanks een bloederige wonde aan zijn been, bleef de giraf meer dan vier uur lang moedig rechtstaan en schoppen naar de leeuwen totdat ze uiteindelijk opgaven en vluchtten.

Het dramatische tafereel werd gefilmd door safarigids Emily Whiting, die zei dat ze “nog nooit zoiets had gezien”. “De giraf had aanvankelijk totaal niet door dat een troep leeuwen zijn zinnen op hem had gezet. We zagen hoe de leeuwen zijn benen grepen en een leeuwin tot op de rug van het dier sprong.”