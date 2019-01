Sp.a wil studiedag rond recht op ouderschap

De socialisten organiseren binnenkort een studiedag over het recht op ouderschap. Aanleiding is het pleidooi van partijvoorzitter John Crombez om sommige mensen “minstens tijdelijk” te beletten om kinderen te krijgen, om de kinderen en de ouders te beschermen. “Dit was geen goedkope politieke uitspraak, maar iets waar heel wat jaren ervaring achter zit. We willen het debat niet laten koud worden”, klinkt het aan de Grasmarkt. Sp.a-voorzitter John Crombez zwengelt vandaag in Humo het debat over het recht op ouderschap opnieuw aan. Volgens hem moet de bescherming van het kind voorgaan op het recht op ouderschap. “We moeten sommige mensen minstens tijdelijk beletten om kinderen te krijgen”, zegt hij. Crombez verwijst onder meer naar situaties waarin baby’s aan een overdosis drugs lijden omdat ze het goedje via de navelstreng hebben meegekregen.

Crombez krijgt veel positieve reacties op zijn voorstel, zeker ook uit rechtse hoek. In N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel heeft Crombez alvast een partner, zegt zij. “De rechten van het kind moeten primeren op het recht om een kind te krijgen.”







Maar ook met de negatieve reacties zijn de socialisten niet ontevreden. “Dat wil zeggen dat het debat leeft. Dit was geen goedkope politieke uitspraak, maar iets waar de voorzitter al jaren ervaring mee heeft”, klinkt het op het partijhoofdkwartier. “We willen het debat niet koud laten worden.”

Sp.a organiseert daarom binnenkort een studiedag “over de vraag hoe we omgaan met het recht op ouderschap in situaties waarin de veiligheid en de zorg van kinderen in het gedrang komt”, klinkt het. Een concrete datum is er nog niet, al komt de studiedag er zeker nog voor de verkiezingen van mei. Zowel voor- als tegenstanders, van binnen en buiten de partij, zullen een uitnodiging krijgen. Bedoeling is uiteindelijk met concrete beleidsvoorstellen te komen.

Bij de socialisten benadrukken ze nog dat de uitspraken van de voorzitter perfect binnen het partijprogramma passen. “Wij zetten in op zorgzekerheid, zorg voor iedereen, en dus ook voor deze kwetsbare jonge kinderen en hun ouders.” Echt dissidente stemmen zijn er dan ook niet binnen de partij, klinkt het. “Dit moet natuurlijk goed doorgesproken worden, maar er ligt ook nog geen voorstel op tafel. Dat is voer voor de studiedag.”

bron: Belga