Nieuw Frans-Duits vriendschapsverdrag wil “bijdragen tot Europees leger”

Het nieuwe vriendschapsverdrag tussen Duitsland en Frankrijk wil een “bijdrage” zijn tot de oprichting van een Europees leger. Dat heeft de Duitse kanselier Angela Merkel gezegd bij de ondertekening van het verdrag in Aken. Merkel sprak met name over de ontwikkeling van een “gemeenschappelijke militaire cultuur en wapenindustrie”. De kanselier en de Franse president Emmanuel Macron werden bij hun aankomst aan het stadhuis van Aken uitgejouwd door zo’n 120 gele hesjes. Volgens Merkel is een nieuw vriendschapsverdrag noodzakelijk in het licht van het “groeiende populisme en nationalisme” in Europa. Het document moet antwoorden geven op de uitdagingen van vandaag, aldus de kanselier. Europa is niet te vergelijken met het Europa van 56 jaar geleden, luidde het. Merkel wees erop dat met Groot-Brittannië voor het eerst een land de EU verlaat en dat het multilateralisme wereldwijd meer en meer in vraag gesteld wordt. Daarom is er een antwoord van de EU nodig en een heroriëntatie van de Duits-Franse samenwerking.

Het verdrag van Aken – de stad van Karel de Grote die in de vroege Middeleeuwen een groot deel van Europa verenigde – borduurt voort op het Elysée-verdrag van 22 januari 1963. Bondskanselier Konrad Adenauer en de Franse president Charles de Gaulle bezegelden daarmee de vriendschap van de vroegere erfvijanden. Het nieuwe document legt vast dat Duitsland en Frankrijk hun samenwerking inzake onder meer Europees beleid versterken en zich inspannen voor een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Bovendien moet de integratie van de twee economieën verdiept worden.







In de marge van de ondertekening lieten de gele hesjes van zich horen. Ze riepen onder meer “Merkel muss weg” of “Macron démission”. Leden van de linksradicale partij Die Linke in Duitsland hebben in september vorig jaar de beweging “Aufstehen” opgericht en proberen de Franse protestbeweging nu in Duitsland te importeren.

Bron: Belga