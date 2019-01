Belgen in het buitenland – Zelfs tegen tweedeklasser is Monaco in Franse beker niet opgewassen

Monaco heeft dinsdag de Coupe de France al moeten verlaten in de zestiende finales. Met Youri Tielemans ging de club in crisis pijnlijk met 1-3 onderuit tegen tweedeklasser Metz. Coach Thierry Henry zette Youri Tielemans gewoontegetrouw in de basis, maar de aanvoerdersband moest de Rode Duivel deze keer aan Radamel Falcao laten. Nacer Chadli ontbreekt bij Monaco nog altijd met een dijblessure. Gauthier Hein (32.) maakte met zijn openingsdoelpunt voor Metz meteen duidelijk dat Monaco het niet onder de markt zou krijgen, maar Falcao (39.) maakte wel snel gelijk.

In de tweede helft verdedigde Monaco onwaarschijnlijk slap, en zo konden Marvin Gakpa (62.) en Ibrahima Niane (74.) er 1-3 van maken. Een invalbeurt van Cesc Fabregas na 70 minuten kon daar niets meer aan veranderen, en op die manier oogt de toekomst van Henry bij de Monegasken weer wat onzekerder.

In de halve finales van de Portugese Taça da Liga, de lokale variant van de League Cup, mocht Mile Svilar nog eens het doel van Benfica verdedigen. Porto bleek met 1-3 te sterk.

bron: Belga