VIDEO. Illusionist laat Heidi Klum zweven en verbaast werkelijk iedereen

Waanzin in de halve finale van ‘America’s Got Talent: The Champions’, waarin een straffe illusionist erin slaagde om jurylid Heidi Klum boven de grond te laten zweven.

Darcy Oake verbaasde gisteren de hele wereld met een fenomenale illusie in ‘America’s Got Talent’. De 31-jarige Canadees vroeg aan jurylid Howie Mandel en een willekeurig persoon uit het publiek om hem te assisteren bij zijn truc. Vervolgens nodigde hij Heidi Klum uit op het podium en liet hij het 45-jarige jurylid al liggend steunen op Howie en de man uit het publiek.

Staande ovatie







Met wagenwijde ogen keek het publiek toe hoe Darcy de ondersteunende armen wegtrok van Heidi’s lichaam. De volledige zaal viel achterover van verbazing, maar stond vervolgens recht om hem een staande ovatie te geven.

Hoewel de jury lovend was over zijn act, konden er jammer genoeg maar twee halve finalisten door naar de finale en was Darcy daar niet bij. Maar zijn straffe act zal nog wel een tijdje blijven nazinderen.