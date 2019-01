Motor onnodig laten draaien kan je straks 50 euro kosten in Wallonië

De auto even laten draaien om aangevroren autoruiten tegen te gaan, kan je vanaf 1 maart een boete opleveren in Wallonië. Dat wordt vanaf dan beschouwd als een milieuovertreding.

Vanaf 1 maart mag je de wagen niet meer onnodig stationair laten draaien. Dat stond al beschreven in artikel 8 van de wegcode, maar vanaf dan kunnen er ook boetes uitgeschreven worden voor mensen die de regel aan hun laars lappen.

Stationair draaien erg vervuilend







Stoppen voor een rood licht of zebrapad, of in geval van file, mag uiteraard nog wel. Maar je wagen door middel van stationair draaien laten ontdooien in de winter, zal uit den boze zijn. “De motor langer dan tien seconden laten draaien, stoot meer CO2 uit dan herstarten’, zegt Benoit Godart, woordvoerder van Vias, in De Standaard.

Wie deze milieuovertreding begaat, zal eerst een waarschuwing krijgen van de politie. Nadien volgt een boete van 50 euro.