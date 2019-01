An Lemmens heeft genoeg van vunzige berichten op Instagram

An Lemmens is er klaar mee. De rondborstige presentatrice wordt geplaagd door mannen die haar op Instagram allerlei oneerbare voorstellen doen. Ze wil daar nu komaf mee maken door het te delen met de buitenwereld.

Toen An Lemmens zondagavond in haar inbox opnieuw vunzige berichten toegestuurd kreeg, had ze er schoon genoeg van. “Kom neuken met u lekker kont”, schreef de lokale Don Casanova in vlekkeloos Nederlands. Waarna hij afsloot met “nee nee, grapje”.







Sarcastisch voegde Lemmens er boven een screenshot van de berichten nog een bedenking bij. “Ja maar, als ’t een grapje is, dan kom ik niet, hé.” De naam van het account had ze weggestreept, omdat ze de man niet aan de schandpaal wou nagelen.

De aanhouder wint?

Maar daardoor werd absoluut niet iedereen afgeschrikt. “Ik wil zo hard neuken, zodat iedereen u kan horen kreunen met u dikke tetten”, schreef iemand even later.

Maandagavond ging Lemmens dan ook een stapje verder. “Zal ik zo’n berichten in het vervolg anders niet meer anoniem online zetten?”, dreigde ze. Een opvallend statement, want dat is niet gebruikelijk. Andere BV’s die dergelijke berichten willen bannen, richten zich vaak ook anoniem tot het brede publiek, in de hoop dat dit al genoeg afschrikt.

Ze voegde meteen de daad bij het woord. Hoewel Lemmens op twee plaatsen de accountnaam van de zender had weggestreept, stond het op één plek wel leesbaar. Of het de sloebers afschrikte om nog vunzige berichten te sturen, is niet bekend.