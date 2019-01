Zo ga je om met de generatiediversiteit op de werkvloer

De generatiediversiteit op de werkvloer zit in de lift. Van doorgewinterde babyboomers met jaren ervaring tot frisse Generatie Z’ers die voortdurend geconnecteerd zijn. Het mag duidelijk zijn, de leeftijd van de beroepsbevolking wordt steeds gevarieerder.

Babyboomer

Vandaag de dag lopen er vier verschillende generaties rond op de werkvloer. De babyboomer, geboren tussen 1946 en 1964, behoort tot de generatie die een sterk werkethos heeft, professionele verwezenlijkingen erg belangrijk vindt en op sociaal niveau wat afstand houdt.Hij wordt door andere generaties wel al eens beschouwd als een ‘workaholic’. Omdat de babyboomer opgroeide met enkel een telefoon en briefwisseling, geeft deze werknemer de voorkeur aan één-op-één communicatie.

Generatie X







Generatie X is geboren tussen 1965 en 1980. Aan deze generatie hebben we de balans tussen werk en vrije tijd te danken. De X’ers staan er dan weer om bekend dat ze extreem onafhankelijk en zelfvoorzienend zijn, hun vrijheid erg waarderen en niet aan micro-management willen doen. Deze generatie is tot op zekere hoogte mee met de nieuwste technologie.

Generatie Y

Generatie Y kennen we ook wel als de Millennials, personen die geboren zijn tussen 1981 en 1996. Van deze generatie vinden we momenteel het grootste aantal terug op de werkvloer. Net zoals de X-generatie vinden de Millennials de balans tussen hun werk en vrije tijd belangrijk. Ze verwachten flexibiliteit, werken graag van thuis uit en dragen het liefst casual kleren. Hun doel is om zo efficiënt mogelijk te werken in plaats van harder te werken. Dat maakt dat deze generatie excelleert in het multitasken.

Generatie Z

Tot slot is er nog generatie Z, de jongsten op de werkvloer. De Z’ers zijn namelijk geboren tussen 1997 en 2015. Deze generatie is de eerste die compleet draadloos opgroeide. Men verwacht dan ook van deze generatie dat ze het meest kent van alle nieuwe technologische snufjes. Daarnaast zijn Z’ers creatief, flexibel en onafhankelijk. Omdat ze voortdurend geconnecteerd zijn, kunnen ze goed multitasken, maar zijn ze ook snel afgeleid.

Voordelen

Hoe kan jouw bedrijf nu de vruchten plukken van deze leeftijdsverschillen?

Probleemoplossing:

Elke generatie heeft zijn manier om problemen op te lossen. Door samen te werken met verschillende generaties , zal je ook verschillende nieuwe oplossingen voorgeschoteld krijgen.

Diverse doelgroepen begrijpen:

Door werknemers aan te nemen uit elke generatie, zal je beter je doelgroepen kunnen begrijpen.

Leermogelijkheden:

Over de generaties heen kunnen werknemers nieuwe manieren om zaken te benaderen en efficiëntere werkmethodes aan elkaar aanleren.

Mentorschap:

Een werkvloer met een waaier aan leeftijdsgroepen is perfect voor een mentorprogramma. Dit zorgt ervoor dat ze niet alleen zaken aan elkaar leren, maar dat de leeftijdsgroepen ook leren samenwerken.