Joods Actueel-hoofdredacteur Michael Freilich op Antwerpse Kamerlijst van N-VA

Joods Actueel-hoofdredacteur Michael Freilich staat op de Antwerpse Kamerlijst van N-VA. Dat is vandaag bekendgemaakt op een persconferentie. Freilich krijgt de vijfde plaats. Hij stopt met onmiddellijke ingang bij Joods Actueel. “Ik wil er zijn voor alle leden van de partij en alle Vlamingen, niet alleen voor de Joodse gemeenschap”, benadrukt hij. Dat Freilich en Joods Actueel op veel vlakken op dezelfde golflengte zitten als N-VA, was geen geheim. “Eigenlijk was het de N-VA die bij ons aanleunde: Bart De Wever die ons steunde door om militairen te vragen tijdens de terreurdreiging, bijvoorbeeld”, zegt hij. Zelf komt Freilich ook uit een flamingantisch nest, met grootvader (en stichter van de voorloper van Joods Actueel) Louis Davids die onder meer de nadruk legde op kennis van het Nederlands binnen de Joodse gemeenschap.

“Het Marrakeshpact heeft voor mij de doorslag gegeven”, stelt Freilich echter. “Ik pleit voor een gecontroleerde migratie naar Canadees model en ben bang dat met Elio Di Rupo als premier de deuren weer wijd open zouden gaan. Verder wil ik me ook bezighouden met de aanhoudende terreurdreiging, want het is niet normaal dat er nog altijd soldaten nodig zijn aan onze scholen. Maar ik wil er niet alleen zijn voor de Joodse gemeenschap, maar voor alle Vlamingen en mensen van goede wil. Ik zal ook mijn keppeltje niet opzetten bij mijn eventueel parlementair werk, want ik wil niet alleen gezien worden als iemand van de Joodse gemeenschap.”







Ook over andere onderwerpen zegt Freilich het grotendeels eens te zijn met de N-VA-partijlijn. “N-VA verdedigt net als ik de waarden van de Verlichting, met respect voor de joods-christelijke tradities”, stelt hij. “Verder zou iedereen eigenlijk een ‘confederalist’ moeten zijn, als je ziet hoe ons land momenteel vierkant draait en er sprake is van twee gemeenschappen die volledig apart van elkaar leven. Dat zie je trouwens ook bij de Joodse gemeenschap: die van Antwerpen en die van Brussel hebben nauwelijks contact met elkaar.” Freilich benadrukt ook dat De Wever enkele jaren geleden excuses heeft aangeboden voor de collaboratie van een deel van de Vlaamse beweging en dat dat dus ook al geen issue meer is.

N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever toont zich verheugd met de aanwinst. “De Joodse gemeenschap is belangrijk voor onze stad en zij levert al lang een mandataris in onze gemeenteraad, maar we zouden het waarderen als er ook iemand naar het nationale parlement zou gaan, en dat zou dus nu Michael Freilich kunnen zijn”, zegt De Wever. “Ik heb in het verleden al vaak met hem gepraat over de maatschappij en met hem naar bepaalde oplossingen gezocht, maar nu is de dag gekomen dat hij dat omzet in een concreet politiek engagement, hoewel dat toch niet evident was.”

Joods Actueel zal volgens Freilich nu niet ophouden te bestaan. “Er zal een vacature worden uitgeschreven voor een nieuwe hoofdredacteur”, zegt Freilich. “Ik neem afscheid met pijn in het hart, maar het is tijd voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven.” Zijn eigen bijdrage zal Freilich voortaan zoals andere politici beperken tot opiniestukken.

De Antwerpse Kamerlijst van N-VA wordt getrokken door kandidaat-premier Jan Jambon, voor Valerie Van Peel. Huidig fractieleider in de Kamer Peter De Roover is lijstduwer.

bron: Belga