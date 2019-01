Hilde Crevits: “Meer leerkrachten voor de klas”

“Als er meer personeel komt, dan in de eerste plaats voor leerkrachten in de klas.” Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in een reactie op het voorstel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om onderwijsassistenten in te schakelen in de klassen om de werkdruk voor leraren te verlagen. Daarnaast is voor minister Crevits het terugdringen van de planlast belangrijk en daar hebben volgens haar ook de onderwijsverstrekkers een cruciale rol in te spelen. “We hebben de afgelopen periode in extra middelen voorzien voor het basisonderwijs, onder andere voor extra administratieve ondersteuning”, zegt de minister.

“De sociale partners hebben samen op mijn vraag een plan gemaakt om het basisonderwijs te versterken. Dat wordt binnenkort in het Vlaams Parlement besproken. Onderwijsassistenten maken daar geen deel van uit.”







bron: Belga