EU-onderdanen moeten geen 65 pond betalen voor aanvraag verblijfsrecht

Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk moeten uiteindelijk dan toch geen 65 pond (74 euro) betalen om een aanvraag in te dienen om na de brexit aan de andere kant van het Kanaal te blijven wonen. Dat heeft premier Theresa May vandaag aangekondigd het parlement. De Britse regering lanceerde vandaag een mobiele applicatie waarmee onderdanen van EU-lidstaten hun aanvraag kunnen indienen om na de brexit in het VK te blijven wonen, werken en sociale uitkeringen te ontvangen. De circa 3,5 miljoen Europeanen moeten daarvoor een permanent verblijfsrecht (‘settled status’) aanvragen.

De aanvraag zou 65 pond (74 euro) kosten, maar May deelde vandaag in het parlement mee dat die bijdrage wordt geschrapt. De aankondiging leidde meteen tot een tevreden reactie van Guy Verhofstadt, de liberale fractieleider die namens het Europees Parlement de onderhandelingen opvolgt en van het behoud van de rechten van Europese en Britse burgers een prioriteit heeft gemaakt.







Als het VK en de EU een akkoord vinden, zullen Europese burgers die voor eind 2020 zijn aangekomen het statuut van permanent inwoner kunnen vragen. Op voorwaarde dat ze dat doen voor 30 juni 2021. Zonder akkoord zullen enkel de inwijkelingen die arriveerden voor de brexit, of 29 maart 2019, dat kunnen doen. De uiterste datum voor een aanvraag is dan 31 december 2020.

bron: Belga