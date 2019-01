Amerikaanse Democratische senator Kamala Harris kandidate Witte Huis

De Amerikaanse senator Kamala Harris heeft vandaag officieel haar kandidatuur bekendgemaakt voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 en sluit zich aan bij de groep Democratische kandidaten die willen beletten dat Donald Trump een tweede ambtstermijn binnenhaalt. “De toekomst van ons land hangt af van jou en miljoenen andere mensen die hun stem verheffen om de Amerikaanse waarden te verdedigen”, zei ze in een op Twitter geposte video. “Dat is de reden waarom ik kandidaat ben om president van de Verenigde Staten te worden.” De 54-jarige senator koos voor Martin Luther Kingdag, een nationale feestdag in de VS, om haar aankondiging te doen, een symbool voor deze immigrantendochter wier ouders deel uitmaakten van de burgerrechtenbeweging. Als ze haar zin krijgt en de Democratische primaries wint, kan ze de eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten worden en meteen ook de eerste zwarte vrouw, die aan het hoofd van het land komt. Het is niet de eerste keer dat ze een voorlopersrol vervult.

Na twee mandaten als openbaar aanklager van San Francisco (2004-2011), werd ze (twee keer) verkozen tot procureur van Californië (2011-2017), waardoor ze de eerste vrouw, maar ook de eerste zwarte werd die aan het hoofd kwam van de juridische dienst van deze staat aan de westkust. In januari 2017 legde ze de eed af als senator in Washington en als eerste vrouw met Zuidoost-Aziatische roots (haar moeder is van Tamilafkomst) en nog maar de tweede zwarte senatrice in de Amerikaanse geschiedenis. Kamala Harris is vooral bekend voor haar scherpe vraagstelling, op soms harde toon, tijdens hooggespannen hoorzittingen, zoals die in 2018 van de omstreden conservatieve kandidaat voor het hooggerechtshof, Brett Kavanaugh.







Tweeëntwintig maanden voor de presidentsverkiezing hebben langs Democratische zijde al verschillende vrouwelijke kandidaten zich aangemeld, zoals de senatoren Elizabeth Warren en Kirsten Gillibrand en Congresafgevaardigde Tulsi Gabbard. De kandidaat van de Democratische partij wordt uit een nationaal voorverkiezingsproces gefilterd. Bij de verkiezingen van 2016 moest Democrate Hillary Clinton het afleggen tegen Trump.

Bron: Belga