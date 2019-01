Ja Rule verdedigt zich in Fyre-schandaal: “Ik heb niemand opgelicht”

Er is momenteel heel wat te doen rond het beruchte Fyre Festival dat twee jaar geleden georganiseerd werd. De bezoekers werden toen keihard opgelicht door de frauduleuze organisator. Maar ook rapper Ja Rule werkte mee aan het veelbesproken event.

Twee jaar geleden kwam de Amerikaanse ondernemer Billy McFarland op het idee om een exclusief festival te organiseren op de Bahama’s. Het Fyre Festival moest de geschiedenis ingaan als het meest luxueuze en exclusieve festival ooit.

Het draaide helaas helemaal anders uit. Oprichter Billy McFarland beloofde de strafste artiesten, de beroemdste modellen en de chicste slaapplaatsen, maar in werkelijkheid betaalden de bezoekers duizenden euro’s voor een draak van een festival dat vlak voor aanvang afgelast werd. McFarland vloog wegens fraude voor zes jaar de gevangenis in.

Momenteel draait Netflix een documentaire over het gigantische fiasco, en de verbazing op sociale media is groot. Maar ook het feit dat de Amerikaanse rapper Ja Rule in de organisatie zat, stuit heel wat mensen tegen de borst.

De 42-jarige Amerikaan schuift nu alle schuld van zich af. “Ik had het idee dat het een festival zou worden als geen ander. Ik zou nooit iemand oplichten. Ik bied mijn excuses aan, maar zweer dat dit niet mijn fout was”, maakt hij duidelijk op Twitter.

Hij benadrukt tevens dat hij geen cent verdiende aan het geflopte festival. “Ik heb geen dollar verdiend aan Fyre Festival, maar de andere medewerkers wel. Ik ben er even goed ingeluisd door Billy McFarland”, klinkt het.

De rapper van onder meer ‘Livin’ it up’ en ‘I’m real’ betuigt ook zijn deelnemen aan de mensen die meewerkten aan het festival, maar nooit betaald werden voor hun prestaties. “Ik voel mee met deze mensen, maar ik heb niemand opgelicht en zou dat nooit doen. Punt! En het interesseert me niet of mijn woorden al dan niet geaccepteerd worden. Dat zijn de feiten”, klinkt het.

Come on your smarter than that… I feel bad for those ppl… but I did not and would never scam ANYONE… period!!! And I don’t care if anyone sympathizes with me or not those are the FACTS!!! 💯 https://t.co/5WErU3zwF7

— Ja Rule (@Ruleyork) 20 januari 2019