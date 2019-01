WB alpijnse ski: Clément Noël (21) slalomt in Wengen naar eerste zege

De Fransman Clément Noël heeft de wereldbekerwedstrijd slalom in het Zwitserse Wengen gewonnen. Na twee runs klokte hij 1:45.40 en bleef daarmee de Oostenrijker Manuel Feller, tweede op 8 honderdsten, voor.

Favoriet Marcel Hirscher, landgenoot van Feller, eindigde op 10 honderdsten als derde na een mindere eerste run.

Voor de 21-jarige Noël is het de eerste zege uit zijn carrière. Vorige week was hij al tweede geworden na Hirscher in de slalom in het Zwitserse Adelboden. Dat was toen zijn eerste podiumplek.







In de tussenstand van de wereldbeker slalom en de algemene wereldbeker blijft Hirscher comfortabel aan kop.

Volgende week gaat de wereldbeker alpijnse ski verder in het Oostenrijkse Kitzbühel.

bron: Belga