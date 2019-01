Tour Down Under – Porte heerst voor zesde keer op Willunga Hill, eindzege voor Impey

Richie Porte (Trek-Segafredo) mocht zondag voor de zesde keer in zijn carrière juichen op Willunga Hill. De kopman van Trek-Segafredo sprintte bergop naar de zege voor Wout Poels (Sky) en Daryl Impey (Mitchelton-Scott), die voor het tweede jaar op rij de eindzege pakte in de Tour Down Under. De Tour Down Under hield deze keer de etappe naar Willunga hill, een klim van 2,9 km aan 7,4 procent gemiddeld, voor het slot van de rittenkoers. Patrick Bevin leidde in de stand, met zeven tellen bonus op Daryl Impey, eindwinnaar van vorig jaar, en 16 op Luis Leon Sanchez. Een kleine bonus, en mede door de zware valpartij van Bevin zaterdag in koers, zou het een spannend slot worden. Bevin, nog twijfelachtig voor de start, kon na een geslaagde medische test, geen hersenschudding, op de eerste rij post vatten, maar zou een moeilijke dag ondergaan.

Voor de tweede keer in deze Tour Down Under trok Thomas De Gendt (Lotto Soudal) op avontuur. Hij kreeg Nick White (UniSA-Australia), Alex Dowsett (Katusha Alpecin), Danny van Poppel (Jumbo-Visma), Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Gediminas Bagdonas (AG2R) en Jasha Sütterlin (Movistar) met zich mee. Het peloton controleerde en liet de voorsprong nooit hoog oplopen. De vluchters waren vogels voor de kat en bij de eerste passage op Willunga Hill was hun avontuur voorbij.

Ook voor Bevin ging het te snel op die eerste klim en het was een duo van Team Sky dat als eerste de concurrentie testte bergop. Kenny Elissonde zette aan, ploegmaat Poels schoof mee en samen gingen ze over de top. Nog 20 km stond op de teller, met tegenwind, te vroeg om weg te rijden en het viel weer even stil. Dat was het sein voor Daniel Oss (Bora-Hansgrohe), Héctor Carretero (Movistar) en Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) om een tegenaanval op te zetten in de afdaling. Het trio ging hard, maar ook hun poging zou stranden op 10 km van het eind.

Op die slotklim was het opnieuw Sky dat opende met Dylan van Baarle, vervolgens Elissonde die het pad effende voor kopman Poels. Ze sloegen een kloofje en Poels leek op weg naar de zege. Tot Porte uithaalde op 1,3 km van de top en naar de Nederlander toereed. Enkel Impey zou nog het gaatje weten te dichten en bij het duo komen. Porte had nog iets in de tank, versnelde nog een keer en klom naar de zege, zijn zesde op Willunga Hill. In dezelfde tijd finishte Poels als tweede, Impey als derde.

Impey kroont zich tot eindwinnaar met 13 tellen voorsprong op Porte, die voor de vierde keer als tweede eindigt in het eindklassement. Dries Devenyns is eerste Belg op een tiende plaats, op 40 seconden.

