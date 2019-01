Bij rode lantaarn Sporting Lokeren is Trond Sollied daags na de zware 4-1 nederlaag in en tegen Eupen ontslagen. Glen De Boeck is de opvolger van de 59-jarige Noor, die nog maar sinds eind oktober in dienst was bij de Waaslanders, zo melden de kranten Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Glen De Boeck werd eerder dit seizoen dan weer ontslagen bij KV Kortrijk. Sollied was in het verleden in België aan de slag als coach bij AA Gent (drie termijnen), Club Brugge en Lierse.

Bron: Belga