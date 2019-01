Dodentol na explosie aan brandstofleiding in Mexico stijgt tot 73

De dodentol na de explosie aan een brandstofleiding in Mexico is gestegen tot 73. Er zijn ook 74 gewonden in het ziekenhuis, zegt de gouverneur van de staat Hidalgo, Omar Fayad, zaterdagavond op Twitter. Prioriteit is om hun toestand te stabiliseren, zegt Fayad. Volgens mediaberichten waren er honderden personen in de buurt van de leiding toen die vrijdag ontplofte. Er was een lek ontstaan in de leiding in de stad Tlahuelilpan en burgers waren genaderd om brandstof met emmers en jerrycans mee te nemen. Onduidelijk is wat de explosie precies veroorzaakt heeft.

bron: Belga