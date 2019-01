Brandweer waarschuwt na tweede dodelijke CO-intoxicatie in Gent

In Gent is er ook vanochtend een dodelijk slachtoffer gevallen door CO-intoxicatie. Zaterdag kwam bij een gelijkaardig incident een 26-jarige vrouw om het leven. Een 69-jarige vrouw stierf nadat zich in het huis aan de Jozef Vervaenestraat fatale CO-concentraties opstapelden. De brandweer vraagt om rekening te houden met enkele tips, nu ook de komende dagen vriestemperaturen worden voorspeld. De 69-jarige vrouw overleed aan het gevaarlijke gas, haar 64-jarige echtgenoot kreeg medische hulp. Zaterdag kwam een 26-jarige vrouw om het leven door CO-intoxicatie in Gent, twee medebewoners overleefden het na revalidatie in een speciale decompressiekamer in een Aalsters ziekenhuis.

De Gentse brandweer waarschuwt voor de gevaren van CO-intoxicatie, nu ook de komende dagen gelijkaardige temperaturen zijn voorspeld. “Controleer verwarmingsinstallaties en zorg voor voldoende ventilatie in een ruimte”, vraagt Bjorn Bryon van de Gentse brandweer. De meeste CO-intoxicaties gebeuren in een badkamer.







“Een afgesloten, niet-geventileerde ruimte, mogelijk met een boiler. Dat zorgt voor een dodelijke mix.” De brandweer raadt aan om risicovolle kamers goed uit te rusten. Het installeren van een CO-detector kost een slordige 20 euro, “maar het kan levens redden”.

bron: Belga