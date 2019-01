10.000 bezoekers voor Toast Literair

De negende editie van Toast Literair heeft 10.000 literatuurliefhebbers op de been gebracht. Op 170 plekken in Vlaanderen en Brussel hebben auteurs en lezers op het nieuwe jaar getoost. Organisator Davidsfonds blikt tevreden terug. Schrijvers als Joke Van Leeuwen, Saskia De Coster, Stefan Hertmans en Bart Moeyaert kwamen langs bij een van de 170 deelnemende Davidsfonds-afdelingen voor een lezing, een literaire wandeling of theatervoorstelling. In de marge wordt ook de innerlijke mens niet vergeten met een uitgebreid ontbijt, aperitief of brunch.

“Het is geweldig om te zien wat een divers literair aanbod onze afdelingen uit hun hoed toveren tijdens Toast Literair”, reageert Tine Verhelst, algemeen directeur van Davidsfonds. “Zowel jong talent als gevestigde schrijvers en grote namen verwenden het publiek met uiteenlopende teksten en verhalen. We kijken al reikhalzend uit naar de editie van volgend jaar.”







In 2020 blaast Toast Literair tien kaarsjes uit en dat wordt een heel weekend gevierd.

bron: Belga