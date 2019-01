Zeg bye bye aan ‘Blue Monday’ en trek naar de zon

Met ‘Blue Monday’ in aantocht maken we ons op voor het hoogtepunt van de somberste periode van het jaar. Belgen kiezen steeds meer voor de vlucht vooruit om te ontsnappen aan de dagdagelijkse beslommeringen.

Tijdens de donkere en regenachtige dagen snakken veel Belgen naar een flinke dosis vitamine D. De feestdagen zijn voorbij, de werkdruk neemt weer toe en de zomer is nog ver weg. Eén van de manieren om te ontstressen en weer op te laden is een vakantie naar een bestemming die ons het Belgische winterweer doet vergeten.

Ten opzichte van deze periode vorig jaar vertrekken vandaag maar liefst 23% meer Belgen op reis. En hoewel 65% van alle Belgen in deze periode richting zonnige oorden trekt, kiest 35% ervoor om het grauwe winterweer in te ruilen voor échte winterse omstandigheden. Frankrijk en Italië zijn namelijk de favoriete winterbestemmingen onder de Belgen. Een last-minute reis is dan ook de beste manier om de wintersleur te doorbreken.

Boek een leuk vooruitzicht

Daarnaast kozen 1 op 4 Belgen er de voorbije wintermaanden voor om in zijn zomervakantie nu al te boeken. “Na de feestdagen hebben veel mensen last van een gebrek aan toekomstperspectief,” legt Frans Leenaars, Chief Marketing Officer van TUI, uit. “Na een periode van gezelligheid met familie en vrienden, eventueel aangedikt met enkele dagen verlof, volgt het zwarte gat en beginnen mensen al te mijmeren over hun volgende vakantie. Het helpt dan ook echt om die mijmeringen om te zetten in actie en je volgende reis te beginnen plannen. Zo heb je iets om naar uit te kijken.”