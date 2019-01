Plassen op een openbaar toilet: do’s en don’ts voor mannen

Alle leuke dingen hebben ook een keerzijde. Wat hebben een cafébezoek, een roadtrip en een festival met elkaar gemeen? Juist ja, gemeenschappelijke toiletten. En dat kan al eens gênante momenten opleveren. Dus, voor eens en altijd: dit doe je wel en niet tijdens een openbaar plasje.

Afstand zult gij bewaren

Niets zo vervelend als een vent die vlak naast je komt staan wanneer er nog plaats zat is. Er zijn heel wat redenen om de personal space van een ander te respecteren tijdens het urineren. Geef de ander wat ruimte, of het nu is omwille van de rust of de privacy. Als er geen tussenschotten zijn, laat dan 30 tot 50 centimeter vrij. Beter te veel dan te weinig.

Gij zult zwijgen







Eerlijk, dit is niet het moment om te kletsen. Het ligt misschien minder gevoelig als je de ander kent, maar zelfs in dat geval. Houd gewoon twintig seconden je mond. Als je echt een conversatie wil starten, doe je dat beter aan de wasbak. Dan heeft de ander tenminste niet de indruk dat je eigenlijk een blik op zijn edele delen wil werpen. Als je met iemand praat, heb je immers de neiging om de ander aan te kijken. En van het een komt het ander. Houd je ogen strak voor je op de muur gericht of kijk naar het plafond.

Uw aanwezigheid zult gij kenbaar maken

Ook als je je in de toilethokjes begeeft, zijn er wat regels die je beter in acht neemt. Ten eerste: plas niet op het toiletpapier. Dat lijkt je misschien grappig, maar je bent geen vijf meer. Einde van de discussie. Ten tweede: je bent geen vijf meer. Veeg eventuele druppels op nadat je klaar bent. Ten slotte is het ook wel zo vriendelijk om te laten weten dat je er bent als je iemand de ruimte hoort binnenkomen. Laat een kuchje horen, kwestie dat de ander zich niet alleen waant en zich niet zonder gêne laat gaan. Ook wanneer jij diegene bent die binnenwandelt: kijk even of er hokjes bezet zijn voor je aan een spetterende symfonie begint.