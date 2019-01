Bizar. Dit zwarte zout smaakt naar ei

Het klinkt als zout dat te lang in de buurt van (rotte) eieren heeft gelegen, maar het is wel degelijk iets anders. Kala namak, ook wel zwart zout of zwavelzout genoemd, is een ingrediënt dat elke vegan in de kast zou moeten hebben staan.

Ovengebakken

In tegenstelling tot andere zoutsoorten, is kala namak geen natuurlijk product. Het is niet zo dat er ergens een zwarte zoutmijn is of dat het uit de zee wordt gehaald. Kala namak wordt namelijk bereid volgens een eeuwenoud recept op basis van roze Himalayazout. Door dat lange tijd in de oven te laten bakken met onder andere houtskool en zwavel, verkrijg je kala namak.

Het ene zout is het andere niet







De smaak van (rotte) eieren is dus afkomstig van de toegevoegde zwavel. De zwarte kleur wordt dan weer verkregen door greigiet toe te voegen. Vermaal je het zout, dan krijgt het een zachtroze kleur. Als je nu zelf kala namak wil aanschaffen, let er dan in de winkel wel goed op dat je het juiste product koopt. Je hebt namelijk ook gewoon Himalayazout, dat roze kleurt door het aanwezige ijzer. Of zwart Hawaii-zout oftewel lavazout, zeezout vermengd met actieve kool. En ten slotte is er rood Hawaii-zout, zeezout vermengd met rode klei. Lees dus goed wat er op de verpakking staat als je je veganistische recepten wil upgraden met wat eiersmaak!