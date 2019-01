Tienduizenden mensen manifesteren in VS voor vrouwenrechten

In verschillende steden in de VS komen zaterdag tienduizenden mensen op straat voor de Women’s March. Ze betogen voor meer vrouwenrechten, maar ook tegen het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Maar de derde editie van die mars dreigt te worden overschaduwd door verdeeldheid binnen de beweging. De Women’s March ontstond in 2017 in de nasleep van de verrassende overwinning van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen in de VS. Voor de eerste editie kwamen minstens één miljoen mensen op straat, maar intussen is er verdeeldheid binnen de beweging ontstaan. De organisatie ligt onder vuur door beschuldigingen van antisemitisme.

Oorzaak is de deelname van Tamika Mallory, een van de organisatoren van de mars, aan een bijeenkomst van Louis Farrakhan, de leider van de Nation of Islam, die zich regelmatig antisemitisch uitlaat. Medeorganisator Vanessa Wruble heeft daarom de organisatie verlaten. Als gevolg van de verdeeldheid zullen zaterdag in New York twee concurrerende vrouwenmarsen plaatsvinden.

Ondanks de controverse en het slechte weer zijn zaterdag toch duizenden betogers – zowel mannen als vrouwen – samengekomen in Washington, waar de mars om 10.00 uur (16.00 uur in België) van start ging. Heel wat van hen dragen opnieuw de roze gebreide mutsen (“pussy hats”), die zijn uitgegroeid tot een symbool voor de vrouwenmarsen. De betogers hebben ook protestborden mee, met boodschappen waarin gevraagd wordt om het recht op abortus en om gelijke rechten tussen mannen en vrouwen.

Ook in andere grote Amerikaanse steden zullen vrouwen zaterdag op straat komen om te protesteren.

