Opnieuw duizenden mensen op straat in Frankrijk

Duizenden betogers met gele hesjes zijn vandaag weer op straat gekomen in Frankrijk. Ze doen dat voor het tiende weekend op rij. Om 14.00 uur hadden de autoriteiten er 27.000 geteld, van wie 7.000 in de hoofdstad Parijs. De beweging van de “gele hesjes” groeide uit het ongenoegen over de hogere brandstoftaksen en het dure leven in Frankrijk. Het protest leidde al verschillende keren tot geweld tussen betogers en ordehandhavers. Ook dit weekend is de politie massaal uitgerukt: 80.000 agenten in het hele land.

Bron: Belga