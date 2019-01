Hockey Pro League: België verliest openingsmatch in en tegen Spanje na shoot-outs

De Belgische hockeymannen zijn met een nederlaag begonnen aan de Hockey Pro League, een nieuwe internationale landencompetitie. In Valencia verloor de kersverse wereldkampioen en nummer 1 van de wereld na shoot-outs tegen Spanje (FIH 9). Na de reguliere speeltijd stond het 2-2. Maxime Plenneveaux (37.) en Alexander Hendrickx (55.), na een penalty corner, zetten de Belgen in het Estadio Betero na de pauze op 0-2. Maar dankzij late treffers van Ignacio Rodriguez (58.) en Enrique Gonzalez (60.), allebei na een penalty corner, sleepte het thuisland in de slotfase alsnog shoot-outs uit de brand.

Spanje trok daarin aan het langste eind (2-0). Victor Wegnez en Antoine Kina misten de eerste twee Belgische pogingen. Doelman Vincent Vanasch verhinderde een 3-0 voorsprong voor Spanje, maar daarop miste ook Arthur De Sloover. Na een vierde misser, op naam van Florent van Aubel, was de match gespeeld.







Een zege na shoot-outs levert twee punten op, een minder dan een overwinning in de reguliere speeltijd. De verliezer krijgt een punt.

In totaal nemen negen landen deel aan deze eerste editie van de Hockey Pro League. De selectie van bondscoach Shane McLeod speelt zijn volgende wedstrijd op 26 januari in Cordoba tegen olympisch kampioen Argentinië. Daarna volgt een verplaatsing naar Oceanië voor duels tegen Nieuw-Zeeland, op 1 februari in Auckland, en Australië, op 3 februari in Melbourne. Vervolgens ligt de competitie voor België stil tot april.

Andere tegenstanders zijn Duitsland, Engeland, Nederland en Pakistan.

Bron: Belga