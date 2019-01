Congolese verkiezingen: uitspraak van Grondwettelijk Hof wordt zaterdagnamiddag verwacht

Het Congolese Grondwettelijk Hof heeft laten weten dat het zich vandaag om 15 uur zal uitspreken over het beroep dat presidentskandidaat Martin Fayulu had ingediend tegen de voorlopige resultaten. Volgens die voorlopige resultaten van de verkiezingen van 30 december won Félix Tshisekedi, hoewel uit de voorbije weken gelekte gegevens bleek dat Fayulu de duidelijke winnaar was, met 60 pct van de stemmen. Daarmee lijkt het erop dat het Hof de aanbevelingen van verschillende Afrikaanse staats- en regeringsleiders naast zich neerlegt. Na een vergadering in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, op initiatief van de Rwandese president Paul Kagame, momenteel ook voorzitter van de Afrikaanse Unie, hadden negen Afrikaanse leiders de Congolezen opgeroepen te wachten met de definitieve uitspraak van de resultaten. Volgens de staats- en regeringsleiders zijn er “ernstige twijfels” bij de door de kiescommissie aangekondigde resultaten.

Volgens de kiescommissie haalde Tshisekedi 38,6 pct van de stemmen, en Fayulu 34,8 pct. Volgens Fayulu gaat het echter om een “electorale staatsgreep” van uittredend president Joseph Kabila, met medeplichtigheid van Tshisekedi. Hij stapte op 11 januari naar het Grondwettelijk Hof, maar erkende al meteen weinig vertrouwen te hebben in een juiste beslissing omdat het Hof bevolkt is door Kabila-getrouwen.







Maandag wordt in Kinshasa een hoge delegatie verwacht, geleid door Kagame en de voorzitter van de commissie van de Afrikaanse Unie, Moussa Faki. Een Congolese regeringswoordvoerder liet al weten dat de delegatie welkom is, maar dat er niets zal gewijzigd worden aan het post-electorale proces.

Voor het Grondwettelijk Hof hebben zich rond de middag al een paar honderd sympathisanten van Tshisekedi’s UDPS verzameld. Een cordon van de oproerpolitie slaat het tafereel vanop een afstandje gade.

Bron: Belga