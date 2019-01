Befimmo bouwt nieuw administratief centrum Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid heeft een project van Befimmo gekozen voor een tweede administratief centrum in Brussel. Het wordt een van de grootste kantoorprojecten van de voorbije jaren, bericht De Tijd zaterdag. De Vlaamse overheid lanceerde eind 2017 een oproep voor de bouw van een tweede Vlaams administratief centrum (VAC) in de Brusselse Noordwijk. Omdat de huurcontracten van de gebouwen Arenberg en Ellips in 2023 en 2024 aflopen en het eigen Ferraris-gebouw dringend aan renovatie toe is, zocht ze een nieuwe plek voor 3.900 ambtenaren. Met een gevraagde bovengrondse oppervlakte van 67.000 m2 was het een van de grootste kantoorgebouwenprojecten voor een enkele klant in Brussel.

Volgens verschillende bronnen van De Tijd gaat het contract naar de vastgoedgroep Befimmo. Die diende een project in voor de renovatie van de WTC-torens I en II, die de kantoorwijk rond het Brusselse Noordstation sinds de jaren 70 domineren, en waarvan Befimmo eigenaar is. Het zou gaan om een project van minstens 300 miljoen euro over 4 jaar.

Het nieuwe administratieve centrum zou naast kantoorruimte ook commerciële ruimte en woningen omvatten.

Bron: Belga







