Australian Open: Elise Mertens teleurgesteld na uitschakeling in derde ronde

Elise Mertens (WTA 14) ging er vandaag uit in de derde ronde van het Australian Open. Tegen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 17), in 2017 verliezend finaliste op het US Open, kwam de Limburgse niet verder dan vijf games: 6-3 en 6-2 werd het in de Margaret Court Arena. “Het was een lastige dag, maar ik heb er alles aan gedaan”, vertelde Mertens. “Ik ben droevig, want ik wou zo graag winnen. En bovendien verlies ik hier met zware cijfers, al zijn die geen weerspiegeling van de partij. Alle games waren nipt, hoe vaak stond het niet 40-40? Maar ik moet zeggen dat ze erg sterk serveerde en moeilijk te breaken was. Daarnaast sloeg ze heel wat winners en liet ze me op geen enkel moment in mijn spel komen.”

Zo kon Mertens haar stunt van vorig jaar, toen ze in Melbourne de halve finales haalde, niet herhalen. Toch is de Belgische nummer een niet ontevreden met de balans na enkele wegen Australië. “In Sydney geraakte ik in de kwartfinales en hier speel ik de derde ronde. Dat is toch niet slecht, ook al wou ik zelf ook wel wat meer. Ik ben hier ook met een ander statuut aangekomen en dat zorgt toch wel voor wat meer stress”, gaf ze toe. “Nu ga ik deze wedstrijd nog eens bekijken om er lessen uit te trekken.”







Bron: Belga