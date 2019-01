Australian Open: Alexander Zverev mag naar achtste finales in Melbourne

Op het Australian Open heeft de Duitser Alexander Zverev (ATP 4) zich geplaatst voor de achtste finales. In de derde ronde ondervond de nummer vier van de wereld weinig problemen met de Australiër Alex Bolt (ATP 159): 6-3, 6-3 en 6-2 werd het na 1 uur en 52 minuten in de Rod Laver Arena.

Voor Zverev is het de eerste keer dat hij in Melbourne bij de laatste zestien zit. Daar wacht met de Canadees Milos Raonic de nummer zeventien van de wereld. Zverevs beste resultaat tot nu toe op een Grand Slam is een kwartfinale, vorig jaar op Roland Garros. In november mocht hij wel mooi de Masters op zijn erelijst schrijven.







Bron: Belga