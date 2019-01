Heb jij last van een sociale jetlag op maandagochtend?

Een sociale jetlag. Het zegt je waarschijnlijk niet veel, maar toch heeft naar schatting 85% van de bevolking er last van. Maak jij graag gebruik van het weekend om uit te slapen? Veel kans dat je er ook het slachtoffer van bent.

Sociale jetlag

We spreken van een sociale jetlag wanneer mensen niet de hele week hetzelfde slaapritme aanhouden. In het weekend gaan we graag wat later slapen en we compenseren dat door langer in bed te blijven. Daardoor breng je je biologische klok echter in de war. Op maandagochtend zorgt dat voor een soort van jetlag omdat je lichaam zich opnieuw moet aanpassen aan het nieuwe ritme. Hoewel je dus waarschijnlijk meer geslapen hebt, lijkt het bijna alsof je een jetlag hebt.

Regelmaat







Dat lijkt wellicht onschuldig. Je bent wat vermoeider en minder geconcentreerd, maar zo erg is dat nu ook weer niet. Op lange termijn verhoogt een zogenaamde sociale jetlag echter de kans op depressie, hartfalen, overgewicht en andere kwaaltjes. Meer slaap betekent dus niet per se dat je daar ook baat bij hebt. Acht uur slaap per nacht en een regelmatig slaapritme zijn de sleutel tot een gezond leven. Kies er dus voor om of in het weekend even vroeg op te staan als tijdens de week, of omgekeerd. Elke dag uitslapen klinkt zo slecht nog niet.