5 redenen waarom jij niet vast slaapt

Ben je deze nacht verschillende keren wakker geworden, maar weet je niet waarom? Dan ben je misschien schuldig aan deze vijf gewoontes. Met deze tips ben je snel weer in dromenland.

1. Je drinkt te veel

Gehydrateerd blijven is goed, maar je kan ook overdrijven. Als je te veel drinkt voordat je gaat slapen, word je ’s nachts wakker om naar het toilet te gaan. Drink daarom geen water meer een half uur voordat je onder de wol kruipt en plan zeker een extra toiletbezoekje in. Blijf je ’s nachts wakker worden met een volle blaas, dan lijd je misschien aan nycturie, een aandoening waarbij je ’s nachts vaak moet plassen. Nycturie wordt veroorzaakt door diabetes of nierfalen, maar ook stress. Praat erover met je huisarts.

2. De verwarming staat aan







De ideale slaapkamertemperatuur ligt tussen 15,5 en 18,5 °C. Wanneer je het te warm krijgt, associeert je lichaam dat met een nieuwe dag en word je automatisch wakker. Laat daarom de verwarming maar uit.

3. Je smartphone ligt naast je bed

Neem je je smartphone mee naar je slaapkamer? Dat is geen goed idee. Door naar het schermpje te staren vlak voor je gaat slapen, val je moeilijk in slaap. “Het is slecht voor onze ogen en het leidt ons af”, legt psycholoog Flores uit. Het blauwe licht zorgt ervoor dat ons lichaam stopt met het slaaphormoon melatonine aan te maken. Je lichaam denkt immers dat licht betekent dat het tijd is om op te staan. Bovendien schiet je wakker van die rinkelende notificaties.

4. Je drinkt te veel alcohol

Een slaapmutsje kan je wel degelijk slaperig maken, maar te veel alcohol voor dromenland stelt je REM-slaap uit. DE REM-slaap is de laatste fase van je slaapcyclus, waarin je zeer diep slaapt en ook droomt. Als je deze slaap dus niet volledig kan benutten, ben je ’s ochtends niet uitgerust. Drink daarom niet te veel alcohol voor je naar bed gaat. Geef je lichaam de kans om de drankjes eerst af te breken.

5. Je hebt te veel stress

Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar je moet leren te ontspannen voordat je gaat slapen. Laat de stress van kantoor of je gezinsleven achter je en probeer wanneer je in bed kruipt je hoofd volledig leeg te maken. Dat lukt misschien door schaapjes te tellen, een boek te lezen of een gezichtsmasker aan te brengen. Hoe dan ook, als je je zorgen blijft maken, zullen die negatieve gedachten je hersenen actief houden en val je niet zo snel in slaap of word je weer wakker.

Bron: Goed Gevoel