Sociaaldemocraat Stefan Löfven herverkozen als premier van Zweden

Stefan Löfven is in Zweden herverkozen als premier. In de Riksdag in Stockholm stemden vandaag minder dan 175 van de 349 afgevaardigden tegen hem. Er wordt verwacht dat hij maandag zijn nieuwe kabinet voorstelt en een regeringsverklaring aflegt. Löfven staat al sinds 2014 aan het hoofd van de Zweedse regering.

Met zijn herverkiezing komt een einde aan de moeilijke regeringsvorming. Löfven en zijn sociaaldemocraten hebben een akkoord met de Milieupartij, de Liberalen en de Centrumpartij gesloten.







bron: Belga