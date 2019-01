Rafael Nadal heeft geen moeite met thuisspeler Alex de Minaur

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich vandaag vlot geplaatst voor de achtste finales van de Australian Open in Melbourne. De Spanjaard versloeg in de derde ronde de 19-jarige thuisspeler Alex de Minaur (ATP 29). Nadal had in de Rod Laver Arena 2 uur en 22 minuten nodig voor een 6-1, 6-2 en 6-4 overwinning.

In de achtste finales neemt het tweede reekshoofd het op tegen de Tsjech Tomas Berdych (ATP 57). Die schakelde de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 16) uit in vier sets: 5-7, 6-3, 7-5 en 6-4.







De 32-jarige Nadal mikt op een tweede titel ‘down under’, precies een decennium na deze uit 2009. Drie keer was hij al verliezend finalist: in 2012 (tegen Djokovic), 2014 (tegen Wawrinka) en 2017 (tegen Federer).

Bron: Belga