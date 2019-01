Noorwegen zegt minderheidsregering vaarwel

De Noorse premier Erna Solberg kan eindelijk met een parlementaire meerderheid regeren. Haar conservatieve partij Høyre, de Vooruitgangspartij FrP – die gekant is tegen immigratie -, het liberale Venstre en het christelijke KrF zijn het eens geworden om een coalitie te vormen. Dat heeft Solberg gisterenavond gezegd op een persconferentie. “Dit is een historische dag”, zei ze. Solberg is sinds 2013 Noors premier. Ze vormde eerst een minderheidsregering met de rechtspopulistische FrP. Christendemocraten en Venstre leverden gedoogsteun aan die regering. Begin 2018 stapte Venstre in de regering, en nu volgt ook KrF. De christendemocraten gaven met een krappe meerderheid van 19 tegen 17 stemmen hun jawoord.

bron: Belga