Nieuwswebsite Apache en Vooruit gaan samenwerken

Het Gentse kunsten- en ontmoetingscentrum Vooruit en de nieuwswebsite Apache gaan de komende twee jaar samenwerken. Zo zullen bezoekers van het Vooruit-Café Apache.be voortaan gratis kunnen raadplegen. Daarnaast ligt er momenteel in de Vooruit een papieren krant van Apache, een eenmalig initiatief. Dat kondigt Apache vandaag aan. In het Gentse kunstencentrum wordt voorts op 31 januari een Café Apache georganiseerd. Aan de debat- en gespreksavond over wonen nemen onder andere de stadsbouwmeester van de stad Gent, Peter Vandenabeele, geograaf en planoloog Floor Milikowski en Astrid De Bruyker, Gents schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen, deel.

“Apache organiseert regelmatig debatten, maar we doen dat meestal bij ons op de redactie. Deze keer is het in de Vooruit te doen”, zegt hoofdredacteur Karl van den Broeck van Apache.be in een reactie op de samenwerking. Het gaat om een zakelijke samenwerking, geen redactionele samenwerking. “Wij spelen in op hun programmatie en we organiseren met hen evenementen zoals debatten. Iedereen behoudt daarbij zijn onafhankelijkheid”, vervolgt van den Broeck. Het voordeel van de samenwerking is dat we op deze manier een ruimer publiek bereiken, aldus nog de hoofdredacteur. Hij hoopt dat dit het opstapje is dat sommige mensen nodig hebben om de weg naar de betalende nieuwswebsite te vinden.







De Vooruit betaalt voor de samenwerking een forfaitair bedrag. Over welk bedrag het gaat, kon van den Broeck niet kwijt.

bron: Belga