Masters snooker – Luca Brecel mist op een haar na halve finale

Luca Brecel (WS-14) is er donderdag net niet in geslaagd zich voor de halve finales van het Masters snooker te plaatsen. De 23-jarige Limburger moest in het Alexandra Palace van Londen met het kleinste verschil, 6-5, de duimen leggen voor de Chinees Ding Junhui (WS-8), de toernooiwinnaar van 2011. In een fantastische partij nam Brecel met onder meer breaks van 63, 74 en 87 vijf keer een voorsprong. Ding hees zich met breaks van 125, 64, 105 en 57 telkens langszij en maakte het in het elfde frame met een 65 break af. Brecel kreeg in dat beslissende spel een reuzekans op een eerste halve finale in een Triple Crown, maar miste een makkelijke rode bal in de middenpocket.

“Ik begrijp zelf niet hoe ik die heb kubnnen missen”, reageerde Brecel. “Normaal gezoen ben ik net zo goed in beslissende frames en onder druk. Dit is een bittere pil. Ik heb veel kansen gehad, maar heb het niet kunnen afmaken.” Brecel speelde met een beschadigde pomerans. “Een gevolg van een effectstoot bij het inspelen net voor de wedstrijd. Tijdens de rust werd het wat opgelapt en zoveel last heb ik er niet van gehad. Die pomerans is zeker niet de oorzaak dat ik hier vandaag verloren heb.”

Zaterdagnamiddag neemt Ding het om een plaats in de finale op tegen “zijn held” Ronnie O’Sullivan (WS-3). Die schakelde donderdagnamiddag de Welshman Ryan Day (WS-13) met 6-3 uit.

Bron: Belga