Marin Cilic overleeft twee matchballen tegen Verdasco op Australian Open

Marin Cilic (ATP 7) is door het oog van de naald gekropen in de derde ronde van de Australian Open. De Kroaat had vandaag in de Margaret Court Arena vijf sets nodig tegen de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 28). Op het einde van de vierde set redde hij twee matchballen. Na 4 uur en 18 minuten had Cilic de 4-6, 3-6, 6-1, 7-6 (10/8) en 6-3 zege beet. In de tiebreak van set vier miste de ervaren Verdasco (35) twee matchballen, onder meer na een dubbele fout.

De 30-jarige Cilic haalde vorig jaar de finale ‘down under’ tegen Roger Federer, die hem versloeg in vijf sets. De Zwitser had hem in 2017 ook al geklopt in de finale van Wimbledon. In zijn eerste grandslamfinale, op de US Open van 2014, trok Cilic wel aan het langste eind tegen de Japanner Kei Nishikori.







In de achtste finale staat Cilic opnieuw tegenover een Spanjaard, Roberto Bautista Agut (ATP 24). Die schakelde de Rus Karen Khachanov (ATP 11) uit met 6-4, 7-5 en 6-4. In de eerste ronde had Bautista Agut de afscheidnemende Andy Murray uit het toernooi gekegeld.

Bron: Belga