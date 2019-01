Juncker belt deze namiddag met May over brexit

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft deze namiddag een telefoongesprek met de Britse premier Theresa May over de brexit-impasse. Dat heeft de woordvoerder van Juncker aangekondigd. Het is op vraag van May dat het telefoongesprek plaatsvindt. “Ik weet niet of dit onderhoud al dan niet beslissend zal zijn”, verklaarde de zegsman van Juncker.

Dinsdag keerde een ruime meerderheid van het Britse parlement zich tegen het echtscheidingsakkoord dat May met de Europese Unie had bereikt. In Londen wordt nu koortsachtig naar een plan B gezocht om een chaotische brexit zonder akkoord op 29 maart te vermijden. Juncker had May na haar nederlaag in het parlement verzocht om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de Britse plannen.







May, die donderdag ook al belde met de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Nederlandse premier Mark Rutte, kan het risico op een ongeordende brexit vooralsnog niet uitsluiten. Die eis had oppositieleider Jeremy Corbyn gesteld als voorwaarde om deel te nemen aan het overleg over een plan B.

bron: Belga