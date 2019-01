IJzel gijzelt 300 treinreizigers

Door ijzelvorming op de bovenleidingen heeft het spoorverkeer vandaag op enkele plaatsen in België hinder ondervonden. Het voornaamste incident vond plaats bij Rixensart (Waals-Brabant), waar 300 reizigers meer dan 3 uur vastzaten op hun trein, zo werd vernomen bij spoornetbeheerder Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS. De trein van Brussel-Zuid naar Luik-Sint-Lambertus (op spoorlijn 161) viel rond 8.15 uur stil door ijzel op de bovenleiding. Door die ijzel valt het contact tussen de trein en de bovenleiding weg, en krijgt de trein dus geen stroom meer. Er werd een diesellocomotief ingezet – die geen stroom nodig heeft – om de trein weg te slepen. Uiteindelijk kwamen de reizigers om 11.35 uur aan in het station van Ottignies, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

Het incident leidde tot een sneeuwbaleffect, waardoor ook andere treinen vertraging opliepen of zelfs geschrapt werden. Voorts waren er vanochtend ook ijzelproblemen rond Leuven, onder meer op de hogesnelheidslijn richting Luik. Alle treinen moesten er een tijdje over het klassieke spoor rijden, aldus Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. De spoornetbeheerder zet bij ijzel wel ontijzelingstreinen in, die de ijzel van de bovenleidingen schrapen. Dat gebeurt op de lijnen waar het risico het grootst is, en de spoorlijn in Rixensart bijvoorbeeld maakt daar geen deel van uit.







De ontijzelingstreinen reden ’s ochtends wel tussen Luik en de Duitse grens, en in het zuiden van de provincie Luxemburg. “Met resultaat, want de ijzel veroorzaakte er geen enkele hinder voor het treinverkeer”, aldus Infrabel.

bron: Belga