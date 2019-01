Frieda Brepoels (N-VA) stopt met actieve politiek

Frieda Brepoels stopt na de verkiezingen van mei met de actieve politiek. Dat meldt VRT NWS en ze bevestigt het nieuws aan Belga. De N-VA-politica heeft er 37 jaar actieve politiek op zitten. “Op een bepaald moment moet je kunnen zeggen ‘het is mooi geweest'”, zegt ze. Frieda Brepoels is 64 jaar en was tijdens haar loopbaan onder meer actief in de lokale politiek in Bilzen, in de Limburgse deputatie, als Kamerlid en als Europees parlementslid. De afgelopen zes jaar was ze burgemeester in Bilzen, maar daar besliste ze dit najaar al om “de kans te geven aan de jongeren en de sjerp door te geven als men met dezelfde coalitie kon verdergaan”, zegt ze. “Ik heb toen ook beslist om niet als een schoonmoeder in de gemeenteraad te gaan zitten. Ik heb er 37 jaar van mandaten op zitten, op een bepaald moment moet je kunnen zeggen ‘het is mooi geweest’.”

Brepoels was dan ook geen vragende partij meer om in mei nog op een lijst te staan, maar kreeg gisteravond onverwacht toch nog een plaatsje op de Europese lijst van lijsttrekker Geert Bourgeois. “Zuhal (Demir, red.) had me gevraagd om haar lijst in Limburg te duwen, maar omdat er al iemand uit Bilzen op die lijst staat, heb ik gezegd dat dat misschien te veel van het goede zou zijn. Mijn hart ligt nog altijd in Europa, en men heeft dat dan ook zo beslist.”







Op welke plaats ze zal staan weet Brepoels nog niet, al gaat het in principe om een steunplaats. Maar raakt ze toch verkozen, dan sluit ze niet helemaal uit het mandaat toch nog op te nemen. “Zeg nooit nooit. We zien wel wat het resultaat is”, klinkt het. “Ik kijk er in elk geval naar uit om nog eens in heel Vlaanderen campagne te voeren. Het belangrijkste is dat de N-VA een goed resultaat neerzet en dat we zoveel mogelijk mensen naar Europa kunnen sturen.”

bron: Belga