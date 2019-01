Audi bouwde in Vorst in eerste zeven maanden van 2018 nog 63.860 A1’s

De Duitse luxewagenbouwer Audi heeft tijdens de eerste zeven maanden van vorig jaar in zijn fabriek in Vorst nog 63.860 stuks van de kleine A1 gebouwd. Daarna werd de fabriek klaargestoomd voor de komst van de volledig elektrische Audi e-tron, die er sinds september van de band rolt. Dat is vernomen van de woordvoerder van de fabriek. Audi maakte vorige week bekend dat zijn nieuwe elektrische e-tron, die op het autosalon van Brussel te zien is, erg goed onthaald wordt bij het Europese publiek. Audi kreeg al 16.000 preregistraties (mensen die interesse hebben en een voorschot van 2.000 euro betalen om bij de eerste potentiële kopers te kunnen zijn) voor de auto. De auto zou in België ruim 82.000 euro kosten.

Sinds 2010 rolden in de Brusselse Audi-fabriek meer dan 909.000 stuks van de A1 van de band. De nieuwe generatie van de A1 wordt gebouwd in de Audi-fabriek in het Spaanse Martorell.







bron: Belga