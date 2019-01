Aantal vermisten in Mexico loopt op tot meer dan 40.000

Het aantal vermisten in Mexico is voor het eerst boven de 40.000 gestegen. Op de lijst van vermisten staan momenteel 40.180 mensen geregistreerd. Dat deelde de Mexicaanse commissie voor het opsporen van vermisten gisteren mee. Tot dusver waren de autoriteiten officieel uitgegaan van rond de 35.000 vermisten. Bij de meesten onder hen zou het naar verluidt om jonge mannen gaan. Tegelijkertijd zijn er echter ook nog 36.708 niet-geïdentificeerde lijken in het land, aldus commissievoorzitter Roberto Cabrera. De situatie in Mexico is verschrikkelijk, zei Cabrera. Want naast de vele verdwenen mensen hebben veel doden nooit een identiteit gekregen. Vorig jaar werden rond de 400 doden geïdentificeerd. Daarvan werden er slechts twintig als vermist opgegeven, aldus Cabrera.

De meeste onopgehelderde verdwijningen zijn er in de noordelijke deelstaat Tamaulipas aan de grens met de VS. Het aantal vermisten in Mexico is sinds 2006 sterk gestegen. Conflicten tussen vijandige drugskartels zijn vaak de oorzaak.







Bron: Belga