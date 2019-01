Pendelaar Valentin: “Ik laat me niet tegenhouden door guilty pleasures”

Elke week grijpt Metro een pendelaar bij de kraag voor een kort gesprek. Achter elke anonieme reiziger schuilt immers een verrassende persoonlijkheid. Deze week is het de beurt aan Valentin Hick, een 27-jarige webontwikkelaar.

ZICHT







Naast webontwikkelaar, ben ik grafisch ontwerper. Bij alles wat ik zie, let ik op de vormgeving. Het is een soort beroepsmisvorming. De basis van een ontwerp is meestal een witte achtergrond met zwarte letters. Van daaruit maak je een heleboel keuzes om het geheel vorm te geven en een boodschap over te brengen. Als er bij een ontwerp zoveel verkeerde keuzes zijn gemaakt dat het resultaat slechter is dan dat wit blad met zwarte tekst, kan ik daar echt boos van worden. Hou het dan liever simpel.

GEHOOR

Ik geloof niet in foute muziek of guilty pleasures, daar laat ik me niet door tegenhouden. Een tijdje geleden heb ik bijvoorbeeld op YouTube iemand ontdekt die metalversies maakt van de meest uiteenlopende nummers, van Hakuna Matata tot Britney Spears. Het klinkt dwaas, maar ook wel episch. Daar kan ik dan weken naar luisteren. Na een tijdje zijn die metalversies zodanig ingebrand dat ik ook goesting krijg om naar de originele versies te luisteren, ook al is dat dan echt een onnozel tienerpopnummer.

SMAAK/SPRAAK

Sinds mijn achttiende ben ik diabetespatiënt. Dat was een grote aanpassing. Koffie dronk ik bijvoorbeeld standaard met 2 suikerklontjes. Een kotgenote heeft me toen, zonder dat ik het goed besefte, koffie zonder suiker leren drinken. Ze had een oogje op me, maar ik had dat niet door. Iedere middag nodigde ze me uit voor een kop koffie op haar kot. Ze had nooit suikerklontjes, maar ik vond het leuk om met haar te babbelen, dus dronk ik het toch. Dankzij haar drink ik mijn koffie nog altijd zwart. (lacht)

REUK

Veel mensen vinden de geur van natte hond echt vreselijk, maar bij mij wekt het altijd leuke herinneringen op aan de honden die ik heb gehad. Het doet me denken aan buiten spelen en lange wandelingen. Als kind zette ik in de vakantie soms ook een tent op in de tuin waarin ik dan sliep met mijn hond. Anime, de hond die ik nu heb, is een Shiba Inu, een Japans hondenras. Ik ben fan van alles wat Japans is. Het is wel een koppig dier, maar ik heb liever een hond met een duidelijk karakter, dan zo’n pantoffelheld.

TAST

Mijn ouders zijn Waals en zijn het gewoon om iedereen altijd te kussen bij een begroeting. Ikzelf daardoor ook. In Vlaanderen gaan mannen onder elkaar dat niet snel doen, maar op een bepaald moment heb ik besloten die “regel” niet langer te volgen en gewoon een kus te geven. Ik merk wel dat ik minder moeite heb met lichamelijk contact dan de meeste van mijn vrienden, misschien omdat ik in mijn vrije tijd theater speel. Soms plaag ik mijn vrienden wel eens door ze opzettelijk vast te pakken of zo.

ZESDE ZINTUIG

Ik discussieer heel graag. Ik hecht veel belang aan logica en bedenk graag argumenten. Ik vind het ook niet erg om een discussie te verliezen, want dat wil zeggen dat ik heb bijgeleerd, tot nieuwe inzichten ben gekomen en er dus slimmer uitkom. Ik kan me wel storen aan iemand die puur emotionele argumenten gebruikt of vragen niet beantwoordt. Zo heb ik het ooit uitgemaakt met een meisje, omdat ze altijd naast de vraag antwoordde, waardoor ik die bleef herhalen en zij dan weer kwaad werd. Dat was niet houdbaar. (lacht)

Tekst Pieter Lantsoght, Foto Janne Vanhemmens